Природные пожары в Крыму тушили сегодня полтысячи человек

Несколько крупных природных пожаров потушили сегодня огнеборцы в Крыму. В Коктебеле пожарные продолжают бороться с огнем – пламя заливают водой с воздуха.

С четырьмя природными пожарами справились сегодня крымские спасатели, сообщили в МЧС республики.

У СНТ "Дружба" площадь пожара достигала 15 га. С ним удалось справиться за семь часов.

Пожар на аналогичной площади тушили в Феодосийском лесничестве. Он также был ликвидирован.

В Грушевском лесничестве в течение трех часов было ликвидировано открытое горение. Его площадь оценивалась в два гектара.

Еще один пожар случился в пгт. Новофедоровка. Там огонь охватил 17 га. Пламя затронуло и два частных дома. В итоге огонь был потушен.

А вот в Коктебеле пока пожарным не удается побороть огненную стихию. Тушение ведется в том числе с воздуха, с использованием вертолета Ми-8.

В общей сложности с огнем в Крыму сегодня боролись 524 человека.