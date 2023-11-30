Курорт Цей в Северной Осетии решили не развивать

Круглогодичный горный курорт в Цейском ущелье не входит в число приоритетных туристических объектов для развития. Основной упор в Северной Осетии делается на развитие Мамисона.

Значительного развития курорта Цей в ближайшие годы ждать не стоит, ставка сделана на Мамисон, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"В Мамисоне в этом году будут построены общежитие и хостел на 1000 с лишним мест, также идет строительство гостиницы. На курорте будут отели уровня 5* и это только на первом этапе"

– Меняйло

По его словам, сегодня в развитии туризма в Северной Осетии основной упор делается именно на курорт Мамисон. Меняйло пояснил, что Мамисон имеет ряд преимуществ перед курортом Цей - более подходящие природные условия, отсутствие частной застройки. За развитие курорта в Цейском ущелье отвечают собственники земли, отметил глава республики.

Горный курорт Цей расположен в 100 км от Владикавказа на северных склонах Большого Кавказа. Сезон катания длится обычно с декабря по апрель, курорт открыт круглый год.