Упавшую с обрыва туристку спасли в Ингушетии

В Ингушетии гостья республики сорвалась с обрыва, посещая известную достопримечательность – Ляжгинский водопад. Ей на помощь пришли спасатели.
ЧП случилось с туристкой в воскресенье в Ингушетии, подробности рассказали в республиканском МЧС.
Сигнал поступил накануне в 14:15. Отряд спасателей "Армхи" получил сообщение о падении туристки с обрыва. Инцидент произошел на Ляжгинском водопаде в Джейрахском районе.
На место ЧП направились четверо спасателей. Добравшись до пострадавшей, они оказали ей первую помощь. Затем спасатели доставили туристку до дороги, к месту, где ее ждала скорая.
"Благодаря профессионализму и оперативным действиям спасателей удалось избежать серьезных последствий и обеспечить безопасность пострадавшей туристки"
– МЧС Ингушетии
Напомним, Ляжгинский водопад расположен на ручье Ляжги – притоке реки Армхи, в горном Джейрахском районе Ингушетии.