Вестник Кавказа

Упавшую с обрыва туристку спасли в Ингушетии

Упавшую с обрыва туристку спасли в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии гостья республики сорвалась с обрыва, посещая известную достопримечательность – Ляжгинский водопад. Ей на помощь пришли спасатели.

ЧП случилось с туристкой в воскресенье в Ингушетии, подробности рассказали в республиканском МЧС.

Сигнал поступил накануне в 14:15. Отряд спасателей "Армхи" получил сообщение о падении туристки с обрыва. Инцидент произошел на Ляжгинском водопаде в Джейрахском районе.

На место ЧП направились четверо спасателей. Добравшись до пострадавшей, они оказали ей первую помощь. Затем спасатели доставили туристку до дороги, к месту, где ее ждала скорая.

"Благодаря профессионализму и оперативным действиям спасателей удалось избежать серьезных последствий и обеспечить безопасность пострадавшей туристки"

– МЧС Ингушетии

Напомним, Ляжгинский водопад расположен на ручье Ляжги – притоке реки Армхи, в горном Джейрахском районе Ингушетии.

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