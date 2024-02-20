Грузинская внешняя торговля пошла на спад

Специалисты из грузинской службы статистики «Сакстат» привели цифры, согласно которым внешнеторговый оборот страны за январь-июнь снизился в сравнении с 2023 годом. В прошлом году ситуация была обратной.

За полугодичный период, начиная с января этого года, оборот внешней торговли Грузии снизился до 1,8 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Он составил более десяти млрд долларов. В этих цифрах не учтена неорганизованная торговля, рассказали в Национальной службе статистики республики «Сакстат».

За январь-июнь этого года в страну ввезли продукции на семь с половиной млрд долларов. Это на 0,2% больше, чем в этот же период в прошлом году.

В 2024 году за полгода товаров вывезли из страны на 2,8 млрд долларов, что примерно на 6,5% меньше прошлогоднего количества.

Как отмечают в службе статистики, торговый баланс Грузии оказался отрицательным и составил более 4,5 млрд долларов в 2024 году. Это практически на пять процентов больше, чем в 2023 году.

Что было в 2023 году?

Если обращаться к показателям прошлого года, то тогда оборот внешней торговли Грузии был выше, чем в 2022 году. Он подрос аж на 12% и составил 21,5 млрд долларов. Импорта стало больше на 14% (15,4 млрд долларов), а экспорта почти на 10% (6 млрд долларов).