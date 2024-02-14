Торговля Грузии теряет обороты

Внешнеторговый оборот Грузии за январь нового 2024 года упал почти на 15% - таковы данные в этой отрасли экономики, обнародованные национальным бюро статистики "Сакстат": в лидеры по экспорту вырвался Кыргызстан, по импорту лидирует Турция.

Внешнеторговый оборот Грузии в январе нового 2024 года упал до $1 млрд 341 млн, это на 14,8% меньше, чем в том же периоде прошлого года, говорится в данных, обнародованных "Сакстатом".

Экспорт из страны составил $338,6 млн, что на 26,2% ниже, чем в январе предыдущего года, а импорт сократился на 10,1% до $1 млрд 2 млн, передает Trend.

В целом торговый баланс Грузии за этот месяц стал отрицательным и составил $664,1 млн, что составляет 49,5% от общего объема внешнеторгового оборота.

Ожидаемыми лидерами по торговле в январе стали Турция ($232,6 млн), Россия ($190 млн) и Китай ($96,4 млн).

Но есть и новшества – в лидеры по экспорту впервые вырвался Кыргызстан ($46,2 млн), за на втором месте - Россия ($41,6 млн) и Азербайджан ($40,9 млн).

На первом месте по импорту с большим отрывом расположилась Турция ($203,1 млн), на втором месте Россия ($148,4 млн), на третьем производители из Китая ($76,4 млн).