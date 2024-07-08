Турция приветствовала нормализацию отношений Баку и Тегерана

В МИД Турции заявили, что поддерживают нормализацию отношений Баку и Тегерана. Ранее стало известно о возобновлении работы дипломатической миссии АР в Иране.

Пресс-служба МИД Турции опубликовала заявление по случаю возобновления работы азербайджанского посольства в Иране. В ведомстве заявили, что Анкара поддерживает это решение.

В министерстве подчеркнули, что нормализация отношений между Баку и Тегераном и восстановление дипломатических связей важны для стабильности региона.

Ранее стало известно о возвращении посольства Азербайджана в Тегеран. Посол АР Али Ализаде заявил, что вернулся в Иран в связи с возобновлением деятельности.

"Считаю, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления азербайджано-иранских связей, расширения нашего сотрудничества, основанного на взаимном уважении, дружбе и добрососедстве"

- Али Ализаде

Посольство Азербайджана закрылось в конце января 2023 года после теракта в здании, жертвой которого стал начальник службы безопасности дипмиссии.

Подход Турции к отношениям Баку и Тегерана

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как Турция выстраивает свою внешнюю политику в треугольнике Анкара-Баку-Тегеран.



"Турция – союзник Азербайджана, согласно Шушинской декларации, с республикой у нас налажены очень тесные, братские отношения. А Иран – наш общий сосед. Естественно, чем лучше двусторонние отношения между соседствующими странами, тем лучше. Когда в отношениях Баку и Тегерана начался кризис из-за нападения на азербайджанское посольство и гибели одного из сотрудников дипмиссии, Анкара была очень обеспокоена, тем более что иранская сторона не смогла нормально отреагировать на теракт, чтобы не допустить эскалации. Также в Турции видят, как Иран периодически находит поводы для обвинений Азербайджана, говоря о территориальной целостности Армении, что тоже вызывает напряженность в отношении Баку и Анкары, двух союзников, к Тегерану", - напомнил он.



"С дипломатической точки зрения возобновление работы дипмиссии – очень важный положительный момент, поскольку оно свидетельствует о решении существовавших ранее проблем. Поэтому Турция и приветствует это событие, так как надеется, что в дальнейшем двусторонние отношения нашего союзника с нашим соседом пойдут по нормальному руслу. Тем более что в Иране прошли выборы нового президента, а в нашем регионе за прошедшие годы существенно изменилась геополитика. Причем именно Азербайджан и Турция создали на Южном Кавказе новую геополитическую атмосферу. Оба государства пытаются принести мир и благополучие в регион. Я думаю, что Иран это прекрасно понимает. И теперь взаимодействие в регионе должно, по логике, пойти по нормальному руслу", - подчеркнул Тогрул Исмаил.



"Мы понимаем, что Иран – это серьезное государство регионального характера. Чем лучше наши отношения, тем более надежной будет стабильность на Кавказе и Ближнем Востоке, так как меньше будет нагнетаться обстановка. И так очень сложное положение в ситуации Иран-Израиль, которое только ухудшилось из-за боевых действий в секторе Газа. Атмосфера в ближневосточном регионе сейчас в целом неспокойная. На этом фоне самому Ирану было выгодно нормализовать отношения с Азербайджана, и это принесло выгоду и ему, и Баку, и всему региону в целом. Улучшение ирано-азербайджанских отношений несомненно скажется на ирано-турецких отношениях позитивно, помогая обеспечить спокойствие и региональную безопасность", - заключил профессор анкарского университета.