В Мьянме заработала карта "Мир"

Российские туристы теперь могут отправляться в азиатскую Мьянму с платежными картами "Мир" – они заработали пока не везде, но рассчитаться с их помощью уже можно в ряде ресторанов и торговых центров столицы страны города Нейпьидо.

Российская платежная система "Мир" заработала в Мьянме, сообщили в посольстве России в республике.

"На данный момент мы можем подтвердить, что система карт "Мир" заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем. Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам"

- посольство России в Мьянме

Это уже 13-я страна, где работает карта "Мир" – в скорм времени она может заработать в Египте, Иране и Маврикии, еще шесть стран готовы рассмотреть вопрос о внедрении у них этой платежной системы, передает ТАСС.