Вестник Кавказа

Карты "Мир" могут частично работать на индонезийском острове Бали

Карта Мир
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Минтуризма Индонезии собирается включить карты "Мир" в способы оплаты туристического сбора на острове Бали – причина в том, что оплатить его по-другому российские туристы просто не могут.

Министерство туризма Индонезии хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали, это может быть сделано уже в августе, заявил в интервью министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

"К нам приезжает много туристов из России, и для того чтобы они могли оплатить сбор перед отъездом, я настоятельно рекомендую включить в систему оплаты сбора российскую платежную систему "Мир". Я предложу правительству провинции включить это в систему, чтобы повысить эффективность оплаты и облегчить российским туристам выполнение требования по уплате сбора"

- Сандиага Уно

Нововведение может заработать уже в августе - именно тогда пройдет первая эвалюация политики туристического сбора, передает РИА Новости.

Власти Бали начали взимать туристический сбор с иностранных гостей курорта 14 февраля: независимо от срока пребывания, туристам придется заплатить 150 тыс индонезийских рупий, или $10. Впрочем, далеко не все туристы добросовестно оплачивают эту сумму.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в скором времени число прямых авиарейсов в популярные у российских туристов локации в Индонезии может вырасти – желание развивать это направление изъявили еще две российские авиакомпании. Несмотря на то, что отдых в Индонезии относится к разряду довольно дорогого, это направление достаточно популярно у российских туристов – особенно котируется отдых на курортном индонезийском острове Бали, славящемся своей экологией.

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