Вестник Кавказа

Карты "Мир" получают хождение в Азербайджане - МИД России

Карты "Мир" получают хождение в Азербайджане - МИД России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане постепенно внедряется использование российских карт "Мир". Сейчас с "Мира" в банкоматах ВТБ в Азербайджане можно снять наличные.

Карты платежной системы "Мир" в Азербайджане начинают хождение, рассказал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин на ПМЭФ.

"Высоко ценим, что постепенно в Азербайджане получают хождение карты "Мир". Мы признательны азербайджанским друзьям за такой подход, это очень способствует развитию связей в области туризма, для российских туристов это очень важно"

– Галузин

Замминистра пояснил, какие опции сегодня доступны россиянам в Азербайджане с картами "Мир". По его словам, держатели российских карт в банкоматах ВТБ в Азербайджане могут снимать наличные - азербайджанские манаты, передает ТАСС.

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