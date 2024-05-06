Индонезия станет доступнее для российских туристов

В скором времени число прямых авиарейсов в популярные у российских туристов локации в Индонезии может вырасти – желание развивать это направление изъявили еще две российские авиакомпании.

Прямых авиарейсов из России в Индонезию может стать больше – об этом заявили в двух российских авиакомпаниях, рассказал в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024" директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Должны быть выполнены определенные условия, чтобы мы могли запустить прямые рейсы. Две авиакомпании РФ заявили, что хотят запустить прямые рейсы, в том числе на Бали"

- Никита Кондратьев

Российские туроператоры тоже готовы заполнять эти прямые рейсы, добавил чиновник, передает РИА Новости.

Напомним, несмотря на то, что отдых в Индонезии относится к разряду довольно дорогого, это направление достаточно популярно у российских туристов – особенно котируется отдых на курортном индонезийском острове Бали, славящемся своей экологией.