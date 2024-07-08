"Кавказ.РФ" сделает упор на событийный туризм

АО "Кавказ.РФ" не просто продолжит развивать туризм в регионах СКФО, но и сосредоточит усилия на четырех его направлениях - гастрономическом, трейловом, экологическом и танцевальном.

Привлекать туристов регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) будут не только красотой гор и горнолыжными курортами, но и другими событиями, характерными только для этого региона - речь о гастрономическом, трейловом (беговом), экологическом и танцевальном туризме, сообщил в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, проходящего в Грозном, директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" Валерий Желателев.

"Направление, которое мы развиваем в Северо-Кавказском федеральном округе, - это событийный туризм. У нас есть ряд мероприятий, которые успешные, есть ряд мероприятий, к которым пока регион, как мы поняли, не совсем готов. Есть четыре направления, которые мы сейчас реализуем"

- Валерий Желателев

Кавказская кухня, как и местная еда – характерная специфика региона, и людей привлекает возможность отведать новые для себя блюда, а значит, следует развивать фестиваль национальной еды, который впервые прошел на Эльбрусе в минувшем году – он собрал множество туристов. Еще одно новое и перспективное направление - это трейловые фестивали, или бег по природному рельефу, передает ТАСС.

Ситуация связана с изменением людей в части своего отдыха, которые стали менять сои пристрастия, предпочитая получать эмоции не от алкоголя, а от, например, бега, - добавил представитель "Кавказ.РФ"

А вот музыкальный фестиваль на Эльбрусе не удался – туристы не готовы проводить такого рода большие фестивали, теперь туристические власти попробуют фестивали танцев и детский фестиваль танцев и песен, - отметил чиновник.

Еще одно интересное направление – экология: так, россиянам понравился фестиваль "Чистая гора" на Эльбрусе, в рамках которого прошли субботник, мастер-классы, ярмарка и концертная программа. Налицо и его результат - более 20 тонн мусора, отметил Желателев.