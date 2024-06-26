Ливни затопили село в Алматинской области

Проливные дожди, обрушившиеся на Алматинскую область Казахстана, вызвали склоновой сток воды, который накрыл целое село – сейчас там работает техника спасателей и военных.

Целое село Бериктас в Алматинской области Казахстана оказалось полностью затопленным из-за проливных дождей, сообщили в МЧС.

"В селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, в результате которого подтопило 15 дворовых территорий и три жилых дома"

- МЧС Казахстана

Сейчас в селе повсюду слышен звук мотопомп, которые откачивают с его улиц воду и грязь, принесенную водой - подразделения МЧС и местные исполнительные органы подготовили 2 тысячи мешкотар с инертными материалами, чтобы перекрыть доступ воды.

В работах по устранению последствий подтопления задействованы более 100 человек, 11 мотопомп и 16 единиц техники ДЧС, МИО и воинской части МЧС страны.