Вестник Кавказа

Галанчожский район Чечни получит природный газ

Галанчожский район Чечни получит природный газ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый Галанчожский район Чечни, который возрождается после многих лет забвения, скоро получит газ – это позволит региону в скорейшем становлении, заявил сегодня глава региона Рамзан Кадыров.

Новый исторический Галанчожский регион в Чечне, возрождающийся после десятков лет забвения, в скором времени получит газ – это поможет ему быстрее встать на ноги, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов сообщил о положительном решении по строительству газопровода к курорту "Ведучи" и газификации Галанчожского района. Это не может не радовать нас. Строительство газопроводов даст новый импульс в развитии курортов Чечни"

- Рамзан Кадыров

Как подчеркнул глава региона, властям республики крайне очень важно, чтобы тепло и комфорт были в каждом доме ее жителей, и для этого делается все возможное - по итогам минувшего 2023 года Чечня стала одним из лидеров в социальной догазификации, - написал глава региона, добавив: в республике газ приходит даже в горные районы.

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