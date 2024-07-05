Вестник Кавказа

Очередь на "Верхнем Ларсе" сегодня превышает 2,3 тыс грузовиков

Очередь на "Верхнем Ларсе" сегодня превышает 2,3 тыс грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Верхний Ларс - пограничный пункт между Россией и Грузией, - остается переполненным грузовыми автомобилями. В очереди проезда ждут свыше 2,3 тыс фур. В Северной Осетии из-за сложной ситуации действует ограничение на въезд грузовиков.

Обстановка с транспортом на российско-грузинской границе остается сложной, проезда ждут тысячи большегрузов.

На КПП "Верхний Ларс" очередь составляет сегодня 2 324 грузовых автомобиля, следует из данных Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Северной Осетии.

Из-за большого количества транспорта в регионе ввели режим повышенной готовности, въезд фур, следующих в Грузию, ограничен в Северной Осетии из-за дефицита мест на автостоянках.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1735 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Транзитные грузовики на &quot;Верхнем Ларсе&quot; автоматически поставят в очередь

Транзитные грузовики на "Верхнем Ларсе" автоматически поставят в очередь

Верхний Ларс переполнен - скопилось 3,2 тыс грузовиков

Верхний Ларс переполнен - скопилось 3,2 тыс грузовиков

&quot;Верхний Ларс&quot; встречает большой наплыв туристов

"Верхний Ларс" встречает большой наплыв туристов

Российские туристы стали вторыми по числу визитов в Грузию

Российские туристы стали вторыми по числу визитов в Грузию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы