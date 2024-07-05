Очередь на "Верхнем Ларсе" сегодня превышает 2,3 тыс грузовиков

Верхний Ларс - пограничный пункт между Россией и Грузией, - остается переполненным грузовыми автомобилями. В очереди проезда ждут свыше 2,3 тыс фур. В Северной Осетии из-за сложной ситуации действует ограничение на въезд грузовиков.
Обстановка с транспортом на российско-грузинской границе остается сложной, проезда ждут тысячи большегрузов.
На КПП "Верхний Ларс" очередь составляет сегодня 2 324 грузовых автомобиля, следует из данных Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Северной Осетии.
Из-за большого количества транспорта в регионе ввели режим повышенной готовности, въезд фур, следующих в Грузию, ограничен в Северной Осетии из-за дефицита мест на автостоянках.