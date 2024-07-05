Заповедник «Утриш» закрыт для прогулок

Пешие маршруты временно недоступны в заповеднике «Утриш». Это связано с ростом пожароопасности.

После разгоревшегося под Новороссийском масштабного ландшафтного пожара, управляющие заповедника «Утриш» приняли решение временно прекратить функционирование пеших маршрутов в данной территории. Это решение было принято в рамках профилактических мер, направленных на предотвращение возгораний и обеспечение безопасности туристов.

«Заповедник "Утриш" временно приостанавливает работу пеших экскурсионных маршрутов. Это обусловлено погодными условиями и высоким уровнем пожароопасности»

– пресс-служба дирекции заповедника

Заповедник "Утриш" является одним из немногих уголков природы на территории Краснодарского края, где сохранились уникальные виды флоры и фауны. Он представляет собой важный экологический объект, поэтому так важно сделать все для его безопасности, отметили в дирекции.