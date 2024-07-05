Вестник Кавказа

Заповедник «Утриш» закрыт для прогулок

Заповедник «Утриш» закрыт для прогулок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пешие маршруты временно недоступны в заповеднике «Утриш». Это связано с ростом пожароопасности.

После разгоревшегося под Новороссийском масштабного ландшафтного пожара,  управляющие заповедника «Утриш» приняли решение временно прекратить функционирование пеших маршрутов в данной территории. Это решение было принято в рамках профилактических мер, направленных на предотвращение возгораний и обеспечение безопасности туристов.

«Заповедник "Утриш" временно приостанавливает работу пеших экскурсионных маршрутов. Это обусловлено погодными условиями и высоким уровнем пожароопасности»

– пресс-служба дирекции заповедника

Заповедник "Утриш" является одним из немногих уголков природы на территории Краснодарского края, где сохранились уникальные виды флоры и фауны. Он представляет собой важный экологический объект, поэтому так важно сделать все для его безопасности, отметили в дирекции.

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