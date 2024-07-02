Вестник Кавказа

Посольства Казахстана получили право выдавать паспорта

Посольства Казахстана получили право выдавать паспорта
© Фото: официальный сайт правительства Казахстана
У казахстанских дипмиссий в различных странах мира появилась новая возможность – теперь они смогут оформлять и выдавать соотечественникам заграничные паспорта в случае их обращения с такой просьбой.

У посольств Республики Казахстан в различных странах мира появилась новая функция: теперь, согласно постановлению казахстанского правительства от 10 июля, они смогут работать с загранпаспортами соотечественников, для этого внесены изменения в ряд документов.

Так, отныне положение о Министерстве иностранных дел Республики Казахстан включает новый пункт: ему предоставлено право осуществлять оформление, выдачу, замену, изъятия и уничтожения паспорта гражданина Казахстана при обращении таковых в загранучреждения республики, передает "АиФ-Казахстан".

Также дипломатам поручено информирование этнических казахов и их детей, пожелавших переехать на родину, о требованиях для въезда и о квотах в регионы, определенные правительством страны для этого, а также об условиях приема и социальных мерах поддержки переселенцев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1775 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мексика планирует открытие в Казахстане посольства страны

Мексика планирует открытие в Казахстане посольства страны

Азербайджан впервые в истории назначил посла в Израиль

Азербайджан впервые в истории назначил посла в Израиль

В России будет посольство ЛНР

В России будет посольство ЛНР

Армения откроет посольство в Молдавии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы