Водитель сбил мальчика и девочку на пешеходном переходе в Пятигорске

Двое школьников попали в больницу в Пятигорске после того, как на них наехал легковой автомобиль. Авария случилась на перекрестке в четверг вечером.

Вечером 11 июля в Ставропольском крае попали под колеса машины двое школьников. Об этом информирует в своем Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

Происшествие случилось в Пятигорске на пересечении улиц Украинской и Разина. За рулем транспортного средства находился 26-летний молодой человек.

"Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в границах перекрестка"

– пресс-служба краевой Госавтоинспекции

Пострадавших с различными травмами отвезли в больницу. Мальчик сейчас находится в реанимации, у девочки диагностировали перелом бедра.

По факту случившегося начата проверка.