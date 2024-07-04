Вестник Кавказа

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с "Газелью" в Дагестане

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП с участием "Газели" и легкового автомобиля, в котором получили различные травмы более 15 человек, произошло сегодня днем. Медики оценивают состояние большинства пострадавших как средней тяжести.

Врачи рассказали о самочувствии граждан, пострадавших 11 июля в аварии с "Газелью" в Дагестане. В Минздраве республики отметили, что состояние 16 человек оценивается как средней тяжести.

"17 пострадавших доставлены Дербентскую центральную городскую больницу, из них один ребенок 7 лет и двое несовершеннолетних 17 лет. Состояние 16 человек оценивается как средней тяжести, один человек - в тяжелой степени тяжести"

– пресс-служба ведомства

Напомним, столкновение микроавтобуса с пассажирами и легкового автомобиля произошло в Дербентском районе примерно в 13:00. Авария унесла жизни пятилетнего мальчика.

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