Вестник Кавказа

В Джейрахском районе Ингушетии пылает лес

В Джейрахском районе Ингушетии пылает лес
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В горном Джейрахском районе Ингушетии вспыхнул лес – пожар пока охватил площадь в 4 гектара, как развиваются события, неизвестно, спасатели уже приступили к тушению пожара.

Сегодня вечером в Арамхинском лесничестве горного Джейрахского района Ингушетии вспыхнул лес, пожар охватил 4 га площади, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

"В 18.30 мск в понедельник поступило сообщение, что произошло возгорание лесного массива в 13 квартале Арамхинского участкового лесничества. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 4 га"

- МЧС Ингушетии

Огнеборцы уже приступили к тушению возгорания, жертв и пострадавших нет, также спасатели устанавливают причины возгорания, передает РИА Новости.

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