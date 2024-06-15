Россияне хотят отдыхать в заповедниках – особенно молодежь

Большинство россиян положительно относится к идее отдыха в заповедниках и нацпарках, при этом многие еще не имеют подобного опыта, говорится в данных опроса.

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне заинтересованы в отдыхе на особо охраняемых природных территориях.

"Как показал опрос, россияне в целом заинтересованы в отдыхе в заповедных местах (86%) и предпочтут здесь скорее спокойный отдых - пикники выходного дня, отдых у воды (28%), а также короткие прогулочные маршруты (20%)"

– результаты исследования

При этом 58% респондентов ни разу не посещали заповедники, а около 40% заявили, что имеют опыт отдыха в таких местах. Среди молодежи опыт посещения заповедных территорий есть у половины опрошенных.

Участниками всероссийского телефонного опроса стали 1,6 тыс совершеннолетних граждан.