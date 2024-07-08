В Дагестане восстановят Ахтынскую крепость

Ахтынская крепость на территории Республики Дагестан будет отреставрирована, следует из информации, которой на площадке Кавказского инвестиционного форума, поделился Сергей Меликов.
"Глава республики Сергей Меликов презентовал проект восстановления Ахтынской крепости. На сегодняшний день памятник архитектуры нуждается в реконструкции"
– администрация главы региона
Ахтынская крепость - самая южная крепость России, она возводилась русскими солдатами в 1839 году. На территории объекта культурного наследия будет открыт музей, восстановлена церковь, появится парк. После восстановления стен и бастионов, на крепости будут открыты смотровые площадки. Кроме того, рядом с Ахтынской крепостью будут запускать воздушные шары, следует из представленного Меликовым проекта.