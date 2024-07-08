Сухая трава загорелась под Ставрополем из-за жары

Из-за продолжающейся жаркой погоды в хуторе Грушевом под Ставрополем загорелась сухая трава в поле на территории размером один га. Есть вероятность распространения огня на жилые помещения.

Жаркая погода продолжает плодить возгорания в регионе Северного Кавказа. В хуторе Грушевом недалеко от Ставрополя загорелась полевая сухая трава. Огонь уже успел распространиться на один гектар. Об этом рассказали в региональном отделе МЧС.

Службы сообщают, что тушение пожара не обходится без проблем. Сильный ветер и жара не дают пожарным быстро справиться с огнем. Есть вероятность его распространения на жилые помещения.

В ликвидации пожара участвуют более 40 человек и 11 специализированных машин.