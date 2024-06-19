Безработица снизилась в Северной Осетии

Согласно последним данным в Северной Осетии снизился уровень безработицы и составил 0,7%. Средняя заработная плата в регионе – 23 635 рублей.

В первом полугодии текущего года Северная Осетия отметила снижение уровня регистрируемой безработицы. Показатель упал с 0,8% до 0,7%.

По данным официальных источников, средняя заработная плата по предоставленным вакансиям превышает 23 тыс рублей. Этот показатель отражает уровень доходов работающего населения региона и может служить ориентиром для тех, кто ищет новые возможности трудоустройства.

«С начала года к нам за содействием в поиске подходящей работы обратились 4 532 человека. Из них зарегистрировано в качестве безработных более половины — 2 688 человек. Уровень регистрируемой безработицы в первом полугодии снизился до 0,7%. В начале года он составлял 0,8%»

– председатель республиканского комитета по занятости населения Чермен Цахилов

Снижение уровня безработицы и увеличение средней заработной платы свидетельствуют о том, что экономика Северной Осетии развивается. Позитивные изменения могут стать стимулом для местных жителей и инвесторов, поскольку улучшение ситуации на рынке труда способствует укреплению экономической стабильности в регионе.