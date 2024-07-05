Грузия нарастила турпоток

Более 3 млн туристов в первом полугодии 2024 года посетило Грузию. На первом месте туристы из Турции затем – россияне и туристы из Армении.

В первой половине этого года Грузия привлекла более 3 млн международных путешественников, из которых 2,1 млн были именно туристами. Это свидетельствует о растущей популярности Грузии как туристического направления.

На первом месте туристы из Турции (623,9 тыс), затем идут россияне и туристы из Армении 527,5 и 387,7 тыс соответственно.

«Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Что касается туристических визитов, они выросли на 10% по сравнению с двумя кварталами 2023 года»

– Национальная администрация туризма.

Такие впечатляющие цифры говорят о привлекательности страны для туристов из разных стран мира. Прежде всего, страна привлекает гостей живописными пейзажами, культурой и гостеприимством местных жителей.

Кроме того, эти данные говорят об успешной туристической стратегии Грузии, включая маркетинговые усилия, инфраструктурные улучшения и программы по привлечению туристов. В конечном итоге, рост туриндустрии способствует созданию новых рабочих мест и экономическому развитию страны в целом.