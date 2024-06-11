В крымской Евпатории разбушевался ротавирус

Ротавирусное заболевание пока невыясненной этиологии обрушилось на детей, отдыхающих в детском лагере в крымской Евпатории – к врачам уже обратились почти двадцать пациентов, ситуацию взял на контроль Следственный комитет России.

Глава Следственного комитета России (СКР) поручил представить доклад по информации о массовом заболевании детей в детском учреждении в Республике Крым, сообщает Telegram-канал ведомства.

"В в детском лагере в Евпатории не менее девятнадцати детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь"

- СКР

Сейчас ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводит процессуальную проверку, в ходе которой глава ведомства проинформирует об установленных обстоятельствах заболевания и ходе проверки в федеральный СК, говорится в сообщении.