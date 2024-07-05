В Ингушетии заработает фонд IT-проектов

Уже до конца лета в Ингушетии появится первый в России фонд финансирования IT-проектов, который даст ингушской молодежи возможность претворить в жизнь свои планы и продвигать эту индустрию в республике.

В Ингушетии вскоре заработает первый в России фонд финансирования проектов, связанных с интернет-технологиями, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Это значит, что молодые таланты нашей республики получат уникальную возможность реализовать свои идеи, получив беспроцентное финансирование. Я уверен, что этот фонд станет мощным стимулом для развития IT-индустрии в Ингушетии"

- Махмуд-Али Калиматов

Ранее глава региона сообщил, что уже в нынешнем 2024 году начнется строительство первого научно-технологического центра и технопарка, в котором будут разрабатывать товары, продукты и технические решения, востребованные не только в России, но и на глобальных рынках, что послужит мощным стимулом для привлечения в регион ученых и инвесторов.

В перспективе технопарк станет полноценной платформой для развития информационных технологий и решений и объединит в себе и создателей высокотехнологичной продукции, и производителей таких изделий.