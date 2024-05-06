В Армении продолжает распространяться корь

В Армении за неделю корью заболели 14 человек. С начала текущего года число инфицированных превысило 520 человек, жителям напоминают о необходимости вакцинировать дошкольников.

Корь в Армении продолжают выявлять, следует из данных Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

За минувшие семь дней заражение корью подтвердилось в 14 случаях, среди инфицированных 5 взрослых и 9 детей. Из 14 заболевших госпитализация потребовалась двоим.

С начала 2024 года в Армении зафиксирован 521 случай заболевания. Общее число случаев на сегодняшний день - 1066.

Жителей Армении призывают вакцинировать детей от кори, прививки для детей в возрасте 1-6 лет. Также прививку от кори должны получить те, кто был в контакте с заболевшим и ранее не получил две дозы вакцины.