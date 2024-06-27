Трамп стал кандидатом в президенты от Республиканской партии

В США стало известно имя первого кандидата на выборах президента 2024, которые намечены на 5 ноября. Им стал Дональд Трамп – его кандидатура была официально выдвинута Республиканской партией.

Дональд Трамп стал первым кандидатом на президентских выборах в Америке – его выдвинули сегодня в ходе съезда республиканцы.

Выбор был сделан по итогам голосования: отданных за него голосов Трампу хватило, чтобы получить официальный статус кандидата.

Ранее сегодня Трамп назвал имя своего кандидата в вице-президенты. Его выбор пал на сенатора от штата Огайо, Джеймса Дэвида Вэнса.

Напомним, Дональду Трампу 78 лет. Однажды он уже был президентом: Трамп возглавлял страну с 2017 по 2021 год.

Покушение на Трампа

Несколько дней назад на Трампа было совершено покушение. Преступление было совершено на митинге, который проводился в рамках предвыборной кампании.

Молодой мужчина Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного неподалеку, однако вне зоны безопасности, поэтому он и не подвергся проверке. В результате погиб один человек, еще двое получили очень тяжелые ранения.

Что касается самого Трампа, то пуля прошла буквально в нескольких сантиметрах от его головы, ранив его в правое ухо.

Стрелок был на месте ликвидирован спецслужбами. Позже была обнаружена его машина – в ней преступник привез к месту многотысячного мероприятия взрывчатку.