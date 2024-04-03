ISET: Хачапури подорожало на 3% за июнь в Грузии

Согласно исследованию Международной экономической школы в Тбилиси, стоимость приготовления грузинского хачапури выросла на три процента за предыдущий месяц. Вероятно, это связано с мировым ростом цен на молочную продукцию.

Стоимость приготовления хачапури выросла почти на три процента в сравнении с предыдущим месяцем в Грузии. В июне его цена была около шести лари. Об этом рассказали в Международной экономической школе при столичном университете Грузии (ISET).

Они отмечают, что за год цена изготовления национального грузинского блюда увеличилась более чем на 6,5%.

Цены на продукты для хачапури также выросли за год. Сильнее всего подорожало сливочное масло – где-то на 18%, следом идет молоко (16%), дрожжи (почти 15%), сыр (около 7%) и меньше всего цены выросли на муку – 1,5%. Из всех необходимых продуктов только яйца оказались дешевле – их цена упала на более чем на полтора процента.

Рост цен на грузинскую молочную продукцию связан с общим ростом цен в мире, так, это объясняют исследователи в ISET. По данным Продовольственной организации ООН, цены на молочку выросли на шесть с половиной процентов за июнь в мире, а на сливочное масло на более чем 35,5%.

Экономисты используют хачапури как своеобразный маркер состояния экономики Грузии, так как для него необходимы самые популярные продукты. Цены на них дают понимание о стоимости жизни в стране и уровне инфляции.