Индекс хачапури в Грузии упал – названы причины

Грузинские экономисты оценили динамику индекса хачапури – полушутливого индикатора состояния экономики Грузии. По данным специалистов, он упал впервые после длительного роста.

Индекс хачапури обвалился в марте, сообщила Международная школа экономики, действующая при Тбилисском госуниверситете.

Ранее показатель рос на протяжении долгого времени.

В первый месяц весны 2024 одна порция имеретинского хачапури стоила 6,4 лари, или $2,56. Индекс хачапури за март, таким образом, оказался на 6,4% ниже, чем в феврале, и почти на 2% меньше, чем год назад.

Специалисты считают, что такое падение объясняется началом Великого поста (18 марта): с этого момента упали цены на сыр и молочные продукты.