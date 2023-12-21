Самый лучший пирог в мире найден в Грузии

Известный кулинарный путеводитель поместил хачапури на первое место в списке 100 пирогов мира. Издание отметило, что блюдо бывает разных вкусов и форм, а также выделило наиболее популярные виды.

Популярный в мире кулинарный путеводитель TasteAtlas опубликовал рейтинг 100 самых лучших пирогов мира по итогам 2023 года, первое место досталось хачапури.

Издание отметило, что хачапури – самое известное блюдо в Грузии, которое традиционно заправляют сыром, яйцами и маслом.

"Хачапури бывают разные, и хотя в блюдо были включены новые сорта сыра, такие как моцарелла и фета, самые распространенные дополнения по-прежнему включают традиционный грузинский сулугуни или имеретинский сыр"

- TasteAtlas

Там также добавили, что хачапури имеют разные вкусы и формы. Кроме того, путеводитель назвал два самых популярных вида – имеретинский и аджарский.

Стоит добавить, что аджарский хачапури попал в пятерку лучших, расположившись на четвертой строчке.