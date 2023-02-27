"Индекс хачапури" в Грузии снизился на 7,3%

В Грузии в конце года снизился "индекс хачапури". Это произошло благодаря низким ценам на сыр.

В Грузии в декабре подсчитали "индекс хачапури", он оказался на 7,3% ниже, чем год назад.

"В декабре 2023 года средняя стоимость приготовления стандартного имеретинского хачапури немного выросла и составила 6,48 лари. По сравнению с прошлым месяцем индекс вырос на 0,2%, а в годовом выражении существенно сократился - на 7,3%"

– институт экономики Тбилисского государственного университета

"Индекс" снизился благодаря возросшей доступности сыра: в Тбилиси он подешевел за год почти на 7%, в Батуми - на 4%, в Телави - почти на 12,5%.

При этом в 2022 году ингредиенты для хачапури были самыми дорогими за десятилетие.