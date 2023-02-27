Лучший хлеб в мире назвало CNN: в списке каравай, хачапури, симит, нон

Список лучшего хлеба со всего мира составил телеканал CNN. В перечень из 50 экзотических названий вошли хачапури и каравай.
Для каждого хлеба авторы подробно описали особенности его приготовления и вкусовые качества.
Хачапури по-аджарски
Возможно, одна из самых любимых закусок в Грузии. В лодочке из дрожжевого теста укладывается начинка из сыра и яйца.
Хачапури внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В Грузии для оценки экономики страны, наряду с прочими показателями, используется индекс хачапури.
Турецкий симит
Симит — это, по сути, бублик, густо осыпанный кунжутом. Он покрыт и тонким слоем карамели – перед выпеканием сырой симит окунают в сладкую воду.
Иранский сангак
Тонкая пшеничная лепешка печется на горячей гальке, что придает поверхности характерный вид. Снаружи сангак хрустящий, а внутри нежный.
Узбекский нон
Такая лепешка печется в тандыре. В каждой области – свои секреты приготовления. Видов нона очень много: от сдобного с бараньим жиром до пресного или сделанного на сметане.
Русский каравай
Круглый каравай печется по праздникам и играет важную роль в свадебных обычаях. Караваем – хлебом-солью – встречают в России и дорогих гостей.