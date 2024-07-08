У аграриев СКФО есть прекрасные перспективы

Овощеводы Северного Кавказа смогут активно развивать свои хозяйства и достичь двукратного роста урожайности за счет мелиорации земель. Хорошие перспективы у местных животноводов и садоводов, спрогнозировал Александр Ткачев.

У аграриев Северного Кавказа есть огромный потенциал для увеличения объемов производства овощей - мелиорация сельхозземель позволит увеличить их урожайность минимум вдвое, рассказал на пленарном заседании Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Грозном председатель совета директоров фирмы "Агрокомплекс", экс-министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

"Республики Северного Кавказа производят сегодня 13 млн т зерна, 12 млн т масличных культур, 1 млн т мяса, 1,5 млн т овощей, более 1 млн т фруктов - за последние семь лет это тройной скачок. …Есть приоритеты, которые именно здесь, на Кавказе, надо развивать, которые имеют огромную перспективу: не только удовлетворить внутренний спрос в стране, но и за ее пределами. …Вы сегодня уже на 20% - "огород" России. Нужно в это направление дальше инвестировать"

- Александр Ткачев

Огромные перспективы у животноводов СКФО – выращиваемая в регионе баранина находит высокий спрос по не только всей России, но и в странах с мусульманским населением, отметил Ткачев, передает ТАСС.

Еще один перспективный вектор развития сельского хозяйства региона – садоводство. У население неизменным спросом пользуются выращенные здесь фрукты, в частности яблоки и абрикосы, значительно превосходящие по качеству импортные. Это и, конечно, экспортный рынок, - добавил Александр Ткачев.