Засуха скажется на урожае на Ставрополье

Власти Ставрополья сообщили о возможном снижении урожая в 2024 году. Причина – сильная засуха весной. При этом заморозки в мае не сказались на продукции.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о возможном снижении урожая в крае в текущем году.

По его словам, причина снижения урожая заключается в засухе, с которой столкнулся регион в апреле. Он отметил, что засуха погубит порядка 10% урожая – до 7,7 млн т.

Владимиров подчеркнул, что весенняя засуха на Ставрополье сильно подвела. При этом майские заморозки никак не сказались на продукции края.