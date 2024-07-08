Вестник Кавказа

Засуха скажется на урожае на Ставрополье

Засуха скажется на урожае на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья сообщили о возможном снижении урожая в 2024 году. Причина – сильная засуха весной. При этом заморозки в мае не сказались на продукции.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о возможном снижении урожая в крае в текущем году.

По его словам, причина снижения урожая заключается в засухе, с которой столкнулся регион в апреле. Он отметил, что засуха погубит порядка 10% урожая – до 7,7 млн т.

Владимиров подчеркнул, что весенняя засуха на Ставрополье сильно подвела. При этом майские заморозки никак не сказались на продукции края.

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