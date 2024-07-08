Вестник Кавказа

Сколько иностранцев примет Ставрополье в 2024 году?

Сколько иностранцев примет Ставрополье в 2024 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья заявили о готовности принять порядка 170 тыс туристов в 2024 году. Речь идет об иностранцах. Об этом было сказано на форуме в Грозном.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил о готовности региона принять в текущем году порядка 170 тыс путешественников.

По его словам, речь идет об иностранцах, которые исторически отдыхают на курортах Минвод. Он назвал данную цифру достойной, так как после санкций случился большой провал.

Губернатор сказал об этом на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), который открылся сегодня в Грозном. Он продлится до 17 числа.

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