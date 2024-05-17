Вестник Кавказа

Названы самые опасные для российских туристов страны

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страховщики рассказали о том, в каких странах в этом году туристы чаще всего обращаются за медицинской помощью. Лидером списка опасных стран признан Таиланд.

В 2024 году первую строчку в списке стран, где с российскими путешественниками происходят инциденты, в результате которых требуется медицинская помощь, занимает Таиланд, сообщила директор филиала РСО "Евроинс туристическое страхование" Юлия Алчеева, передает ТАСС.

"Исходя из частоты страховых случаев, в лидерах традиционно Таиланд. Причины - влажный тропический климат, перепад температур и окружение бактерий и вирусов, с которыми сталкиваются туристы"

– Алчеева

Различные инфекции и недомогания, переломы после ДТП с мопедами и тук-туками - самые частые причины обращения туристов. Также с начала года много страховых случаев произошло с отдыхающими в Индонезии, Вьетнаме, на Кубе, Венесуэле, Доминикане.

В "Росгосстрахе" статистика похожая, серьезные обращения, потребовавшие госпитализации чаще всего в 2024 году происходили в экзотических Таиланде и Индии, а также Турции. По полисам "Альфастрахования" за помощью обращались больше всего в Таиланде, Турции, ОАЭ.

При этом страховщики уточняют, что в Турции страховых обращений немного в процентом соотношении - в страну едет на отдых в разы больше россиян, чем по другим направлениям.

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