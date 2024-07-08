Вестник Кавказа

Цены на гостиницы подскочили в Грузии

Слияние Арагви и Куры
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Грузии стал обходиться дороже туристам за счет роста цен на проживание в гостиницах и отелях. В июне 2024 года средняя стоимость номера увеличилась на 16%.

Начало пляжного сезона в Грузии ознаменовалось ростом цен на отели и гостиницы, выяснили специалисты исследовательского центра PMCG.

За июнь номера в среднем стали стоить на 16% больше по сравнению с маем, сообщает Sputnik Грузия.

Относительно июня минувшего года цены на проживание в местах размещения увеличились на 1,2%.

Что касается конкретных расценок, то номер в отеле 5* в июне обходился в среднем в 518 лари, или $190. Номер в четырехзвездочном отеле стоил 275 лари (чуть более ста долларов). За сутки в отеле 3* нужно было заплатить 183 лари ($67).

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