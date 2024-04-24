В пункте пропуска на границе с Абхазией отремонтировали кондиционеры

Поездка на отдых в Абхазию в 2024 году станет более комфортной для туристов: в российском пункте пропуска на границе России и Абхазии отремонтировали кондиционеры, чтобы облегчить прохождение пограничного контроля.

Контроль на границе для туристов, направляющихся из России в Абхазию, теперь будет проводиться в более комфортной атмосфере, рассказали в Росгранстрое.

В ведомстве уточнили, что в автомобильном пункте пропуска Адлер были отремонтированы системы кондиционирования воздуха. Теперь они действуют в залах контроля и оформления, причем как в пешеходной, так и в автомобильной зоне.

Росгранстрой уточнил, что в самом скором времени стартует реконструкция пункта пропуска Адлер на границе с Абхазией. Будучи самым загруженным российским КПП, причем как по количеству пересекающих границу человек, так и по числу транспортных средств, он входит в список приоритетных для обновления.

"После завершения реконструкции в пункте пропуска будет функционировать 28 полос движения, пропускная способность увеличится в 9,5 раз по количеству транспорта – более 14 тыс транспортных средств в сутки, и почти в три раза по числу людей - до 80,5 тыс человек в сутки"

– Росгранстрой