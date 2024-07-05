Чрезвычайная пожароопасность 5 класса объявлена в Кабардино-Балкарии

Спасатели МЧС РФ объявили чрезвычайную пожароопасность 5 класса. Это связно с неблагоприятными погодными условиями – высокими температурами, сильным ветром и недостатком осадков.

В последние дни ситуация с лесными пожарами в республике Кабардино-Балкария стала критической. В условиях высокой температуры, сильного ветра и недостатка осадков объявлена чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

При объявлении пятого класса пожароопасности подразумевается экстремально высокий уровень вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров. Специалисты отмечают, что даже небольшое недоразумение или неосторожность могут привести к катастрофическим последствиям, угрожающим не только природными ресурсами, но и жизнями людей.

«По представленным северо-кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, до конца суток 15 июля и далее в течение суток 16 июля местами в северо-восточной части республики местами ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнем»

– пресс-служба управления ведомства по региону.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям республики воздержаться от разведения костров в лесу, выброса горящих окурков из окон автомобилей, а также бросания мусора, который может стать источником зажигания. Кроме того, необходимо соблюдать запрет на использование открытого огня на территории лесов и природных заповедников.

Пожары в лесах наносят колоссальный ущерб экосистеме, вызывая деградацию почвы, вымирание растительности и животных, а также загрязнение атмосферы. Поэтому ответственное отношение к природе является обязанностью каждого человека.