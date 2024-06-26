Глава МИД России прилетел в Нью-Йорк

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк – уже сегодня в качестве временного председателя Совета безопасности ООН он проведет открытые дебаты, а завтра – министерскую встречу по ситуации на Ближнем Востоке.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сегодня прилетел в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН в качестве председателя организации – уже сегодня он проведет открытые дебаты министерского уровня: российское председательство в Совете началось 1 июля.

На завтра, 17 июля, в Совбезе ООН запланировано министерское заседание по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, передает ТАСС.

Также пройдут несколько двусторонних встреч, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе Ближний Восток и положение в Газе.