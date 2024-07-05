Вестник Кавказа

В Израиле предупредили Нетаньяху о покушении 

В Израиле предупредили Нетаньяху о покушении 
Вполне возможно, что глава израильского правительства повторит судьбу экс-президента США Дональда Трампа, на которого было совершено покушение. Об этом заявили израильские министры. 

На фоне крайне сложной внутренней ситуации в Израиле в контексте продолжающегося конфликта в Газе, на главу правительства страны может быть совершено покушение. По словам израильских министров,  Нетаньяху в этом смысле может повторит судьбу экс-лидера США Дональда Трампа. 
В частности, на это указал глава Минсвязи Израиля 

«Покушение на убийство [бывшего] президента Трампа произошло после бесконечных подстрекательств против него в США. Серьезные подстрекательства против премьер-министра [Нетаньяху], его жены и сына ближе к реализации, чем когда-либо»

– Шломо Каръи 

С этим согласился министр по делам диаспоры, отметив, что подстрекательства могут стоить Нетаньяху жизни. Также он указал на то, что «подстрекательства против главы правительства абсолютно безнаказанны».

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