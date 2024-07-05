В Израиле предупредили Нетаньяху о покушении 

На фоне крайне сложной внутренней ситуации в Израиле в контексте продолжающегося конфликта в Газе, на главу правительства страны может быть совершено покушение. По словам израильских министров, Нетаньяху в этом смысле может повторит судьбу экс-лидера США Дональда Трампа.
В частности, на это указал глава Минсвязи Израиля
«Покушение на убийство [бывшего] президента Трампа произошло после бесконечных подстрекательств против него в США. Серьезные подстрекательства против премьер-министра [Нетаньяху], его жены и сына ближе к реализации, чем когда-либо»
– Шломо Каръи
С этим согласился министр по делам диаспоры, отметив, что подстрекательства могут стоить Нетаньяху жизни. Также он указал на то, что «подстрекательства против главы правительства абсолютно безнаказанны».