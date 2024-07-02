Вестник Кавказа

Нетаньяху окажется на скамье подсудимых в декабре

Нетаньяху
© Фото: пресс-служба Нетаньяху
Несмотря на все усилия защиты Нетаньяху предстанет перед судом 2 декабря 2024 года. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

Глава израильского правительства окажется в суде 2 декабря. Здесь он будет давать показания по возбужденным против него уголовным делам. Напомним, что Нетаньяху подозревают в злоупотреблениях.  

При этом отмечается, что суд учел сложности, с которыми столкнется премьер при подготовке к слушаниям в условиях ситуации в Газе. Кроме того, отмечается, что  общество Израиля заинтересовано в продвижении дел.

Напомним, что ранее защитники премьера настаивали на том, что он не сможет выступать в суде до марта 2025 года из-за войны в палестинском анклаве, однако прокуратура оспорила эти сроки.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
910 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нетаньяху согласился на мирную сделку с ХАМАС 

Нетаньяху согласился на мирную сделку с ХАМАС 

Сколько земли Израиль изъял у Палестины?

Сколько земли Израиль изъял у Палестины?

США и Израиль обсудят возможность прогресса по сделке с ХАМАС

США и Израиль обсудят возможность прогресса по сделке с ХАМАС

Будет ли война между Израилем и Ливаном?

Будет ли война между Израилем и Ливаном?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы