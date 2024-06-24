Краснодар избавится от пробок через 10 лет

Власти Краснодара намерены справиться пробками через десять лет. Об этом заявил глава города, отметив, что проект потребует 120 млн рублей.

В Краснодаре, как и во многих крупных городах России, проблема пробок крайне актуальна для местных жителей и гостей города. В этой связи глава региона Вениамин Кондратьев озвучил амбициозный план по решению этой проблемы, который предполагает вложение – 120 миллиардов рублей, и реализацию проекта в течение 10 лет.

"Мэр Краснодара Евгений Наумов предложил варианты новых развязок и путепроводов, которые смогут помочь в решении наболевшего вопроса. По предварительным подсчетам муниципалитета, на это потребуется 10 лет и 120 миллиардов рублей. Конечно, это очень дорогостоящие и долгосрочные проекты, но по-другому ситуацию к лучшему не изменить"

– Вениамин Кондратьев

Согласно данным исследований, проблема пробок в Краснодаре связана, в первую очередь, с нехваткой инфраструктуры для обеспечения плавного потока транспорта. Узкие улицы, недостаточное количество парковочных мест, а также неэффективная система управления движением приводят к постоянным заторам на дорогах, особенно в часы пик.

Для решения проблемы пробок в Краснодаре предполагается проведение масштабных строительных работ и модернизацию дорожной инфраструктуры города. В рамках проекта планируется строительство новых дорог, расширение существующих магистралей, а также создание парковочных комплексов и подземных переходов. Кроме того, будет уделено внимание развитию общественного транспорта и велосипедной инфраструктуры с целью снижения нагрузки на автомобильное движение.