Надзор за лесами и туристическими объектами усилится на Кубани

После крупного пожара под Новороссийском руководитель Кубани Вениамин Кондратьев поручил местным властям усилить надзор за туристическими маршрутами и тропами около лесных массивов. Цель – повысить безопасность населения и гостей региона.

В Краснодарском крае повысят надзор за состоянием туристических маршрутов и троп во избежание повторения пожара, который недавно прошел под Новороссийском. Об этом заявил руководитель Кубани Вениамин Кондратьев на срочно собранном совещании.

Он подчеркнул необходимость создания системы, при которой пожар будут тушить более оперативно, еще на начальной стадии. В связи с этим, он поручил местным органам власти региона организовать пожарные пешие патрули, которые будут работать около лесов и турбаз круглосуточно.

«Впереди еще половина лета, туристы, в том числе любители палаточного отдыха, выберут наши уникальные ландшафты. Основная задача — исключить угрозу для жителей и гостей региона»

- Вениамин Кондратьев

Накануне под Новороссийском произошел крупный пожар около хутора Дюрсо. Площадь возгорания достигла более 60 га. Для обеспечения безопасности местных жителей и туристов была произведена эвакуация около 500 человек в зоны временного пребывания.