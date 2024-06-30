Метро Еревана навсегда отказывается от жетонов

Радикальные изменения ждут пассажиров Ереванского метро с 2025 года. Начиная с января, больше нельзя будет проехать в метро Еревана по жетону – необходимо будет использовать другие способы оплаты проезда.

Жетоны навсегда уходят из Ереванского метрополитена: с января станет невозможно пройти в подземку по жетону, рассказала пресс-секретарь метро армянской столицы Татев Хачатрян.

"Пока на всех станциях осталось по одному турникету, принимающему жетоны, и они будут действовать до тех пор, пока граждане не привыкнут к новой системе"

– представитель метро

Как сообщает Sputnik Армения, она уточнила, что уже сейчас в метро действует единая система, созданная для оплаты проезда в общественном транспорте. Соответственно, пассажиры могут платить за проезд, используя приложение или применяя чеки с QR-кодами: все необходимое оборудование уже установлено и работает исправно.

Хачатрян добавила, что отказываться от кассиров на станциях "подземка" пока не намерена, так как оплата проезда с помощью современных технологий может вызвать сложности, например, у людей в возрасте, а также у туристов – им понадобится содействие кассиров.

Стоимость проезда в метро в Ереване

Сколько стоит проезд в метро в Ереване? Поездка обойдется в 100 драмов, то есть $0,26, или почти 23 рубля.