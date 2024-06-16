Вестник Кавказа

Филиалы выставки "Россия" могут появиться в СКФО

Филиалы выставки "Россия" могут появиться в СКФО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инициатива главы Ставрополья Владимира Владимирова о создании филиалов выставки "Россия" в регионах страны получила поддержку президента РФ Владимира Путина, в скором времени ее экспозиции могут появиться в СКФО.

Руководство Ставропольского края предложило президенту России Владимиру Путину создать в регионах филиалы национального центра "Россия", которые будут логическим продолжением выставки-форума на ВДНХ, сообщил в своем Telegrm-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Это даст возможность ставропольцам и гостям края получать живое впечатление об этой экспозиции и после завершения ее работы"

- Владимир Владимиров

Ставрополье может стать пилотным в организации такой экспозиции в крае, удобнее всего будет разместить его в столице СКФО городе Пятигорске, где будут представлены  стенды с ВДНХ всех регионов Северного Кавказа, добавил Владимиров.

Также глава Ставрополья поблагодари Владимира Путина за поддержку его инициативы. 

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