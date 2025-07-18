В парламенте Грузии обвинили ЕС во вмешательстве в избирательный процесс

Папуашвили раскритиковал ЕС за попытку вмешательства в избирательный процесс в Грузии. Он подчеркнул, что сейчас предпринимаются попытки оказать давление на грузинское общество.

Возможная отмена Евросоюзом либерализации визового режима используется в качестве инструмента давления извне перед выборами в органы местного самоуправления в Грузии. Такое заявление сделал председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

"Поскольку они видят, что радикальная оппозиция не в состоянии предложить обществу ни одной идеи, в условиях этого дефицита идей предпринимается попытка извне навязать тему, с помощью которой можно снова ввести общество в то же русло ложных дилемм, связанных с выборами"

– Шалва Папуашвили

По его мнению, речь тут идет не о реальном решении, а о попытке шантажа. Глава законодательного органа отметил, что цель предпринимаемых извне решений и действий – надавить на общество и вмешаться в формирование электоральной воли.

Он уточнил, что конец августа выбрать отнюдь не случайно, поскольку это время старта активной предвыборной кампании.

Напомним, ранее Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором предупредило республику о возможной приостановке безвизового режима. В тексте подчеркивается, что это случится, если власти страны не выполнят ряд условий, связанных с несколькими законами, включая закон об иноагентах.