Приостановка безвиза с Грузией не в интересах самого ЕС – Кобахидзе

Прекращение действия визовой либерализации с Грузией противоречит интересах Брюсселя, заявил премьер страны. Но, по словам Ираклия Кобахидзе, этот факт может не остановить ЕС.

Остановка режима визовой либерализации, которой ЕС угрожает Тбилиси, не пойдет на пользу самому Европейскому союзу, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Однако сегодня руководство ЕС абсолютно непредсказуемо, поэтому мы не знаем, как будут развиваться события. Тем не менее, мы спокойно ожидаем дальнейшего хода событий"

– Кобахидзе

Он выразил уверенность в том, что грузинский народ не поддастся на обман, и если в отношении него будет совершена несправедливость, то он даст решительный отпор, как 26 октября 2024 года, жители Грузии сделали свой выбор и избрали "Грузинскую мечту".

Премьер констатировал, что для части населения важнее всего избежать визовых очередей, но для большинства в приоритете мир и стабильность.

Кобахидзе добавил, что это уже не первая попытка обмануть народ Грузии. Например, страна так и не получила 70 млн евро займа, ей не предоставили статуса кандидата, не были запущены переговоры о вступлении в ЕС.

Он также уточнил, что бюрократия Евросоюза пытается управлять Тбилиси путем примитивных и уже давно не эффективных манипуляций и шантажа.

"Но все же считаю, что европейская бюрократия не сделает полностью непрагматичный и для нее самой контрпродуктивный шаг"

– Кобахидзе

Тбилиси, по его словам, со своей стороны готов принять меры, в разумных пределах, чтобы жители страны имели возможность свободно посещать разные страны Европы.