Приостановка безвиза с Грузией не в интересах самого ЕС – Кобахидзе

Остановка режима визовой либерализации, которой ЕС угрожает Тбилиси, не пойдет на пользу самому Европейскому союзу, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Однако сегодня руководство ЕС абсолютно непредсказуемо, поэтому мы не знаем, как будут развиваться события. Тем не менее, мы спокойно ожидаем дальнейшего хода событий"
– Кобахидзе
Он выразил уверенность в том, что грузинский народ не поддастся на обман, и если в отношении него будет совершена несправедливость, то он даст решительный отпор, как 26 октября 2024 года, жители Грузии сделали свой выбор и избрали "Грузинскую мечту".
Премьер констатировал, что для части населения важнее всего избежать визовых очередей, но для большинства в приоритете мир и стабильность.
Кобахидзе добавил, что это уже не первая попытка обмануть народ Грузии. Например, страна так и не получила 70 млн евро займа, ей не предоставили статуса кандидата, не были запущены переговоры о вступлении в ЕС.
Он также уточнил, что бюрократия Евросоюза пытается управлять Тбилиси путем примитивных и уже давно не эффективных манипуляций и шантажа.
"Но все же считаю, что европейская бюрократия не сделает полностью непрагматичный и для нее самой контрпродуктивный шаг"
– Кобахидзе
Тбилиси, по его словам, со своей стороны готов принять меры, в разумных пределах, чтобы жители страны имели возможность свободно посещать разные страны Европы.