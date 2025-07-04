Грузия может остаться без безвиза с ЕС

Сегодня министры иностранных дел Европейского Союза обсудят возможность отмены безвизового режима с Грузией, пишет Politico. ЕС ищет рычаги давления на грузинское руководство.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Грузией может быть отменен, этот вопрос будет обсуждаться сегодня на встрече глав МИД ЕС, пишет со ссылкой на источники европейское издание Politico.

По данным издания, в Европе рассматривают отмену безвиза как один из рычагов давления на руководство Грузии. При этом уже несколько месяцев никаких мер против правящей партии "Грузинская мечта" не вводилось, так как несколько стран Евросоюза выступают против.

ЕС хочет отменить действие безвизового режима в связи с "подавлением мирных протестов" в стране. Протесты в Грузии активизировались после сообщения властей о заморозке переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года. В Европе критикуют действующее руководство Грузии, принимаемые в стране законы, и с сомнением относятся к результатам выборов.

Ждать ли Грузии отмены безвиза с ЕС?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что Евросоюз не станет отменять безвизовый режим для грузинских граждан.

"Это очень маловероятно, потому что против отмены безвиза идут не только Венгрия и Словения, но и некоторые страны Западной Европы. Вопрос о прекращении безвизового режима для граждан Грузии уже очень давно стоит на повестке ЕС, потому что все остальные возможности как-то заставить грузинские власти самоуничтожиться – а это единственное, чего хочет Брюссель – провалились. Кстати, европейские недоброжелатели не сами придумали эту идею – ее высказали грузинские политики, что якобы в Грузии появится новый социально-политический импульс, если отменить безвиз, да такой, что народ в гневе устроит переворот", - прежде всего сказал он.

"В отличие от стран Балтии и Франции, в Евросоюзе есть государства, понимающие, что отмена безвизового режима будет атакой не на власти, а на граждан Грузии. А это будет противоречить политике ЕС в отношении Грузии, гласящей, что санкции будут направлены только против представителей власти, чтобы не наносить ущерба грузинскому обществу. Поэтому, на мой взгляд, недоброжелатели не смогут продавить такую идею. То есть мы имеем дело с очередной угрозой. Примерно раз в месяц со стороны Евросоюза в адрес Грузии сейчас озвучиваются угрозы и выпускаются резолюции, обычно в момент, когда протесты и другие движения со стороны оппозиции затухают", - обратил внимание Арчил Сихарулидзе.

"Если взглянуть на ситуацию объективно, то мы увидим, что Грузия продолжает работать и жить нормальной жизнью, госинституты функционируют, никакого кризиса нет с точки зрения управления государством, оппозиция разрознена, на протесты приходит по 20 человек, и никто не обращает внимания, что они говорят. Поэтому Брюсселю приходится регулярно делать какие-то заявления для того, чтобы заново разжечь искру протестов и попытаться спровоцировать определенную часть населения Грузии на беспорядки. Задача стоит уже не вывести людей на митинг, а повторить сценарий прошлого ноября-декабря, когда якобы мирные протестующие "случайно" закидывали парламент коктейлями Молотова и нападали на полицейских", - отметил политолог.

Как скажется отмена безвиза на Грузии?

Основатель SIKHA Foundation также указал, что 80% граждан Грузии отмена безвизового режима с ЕС не коснется вовсе. "Безвизовый режим не означает свободного въезда в ЕС. Любой человек, которому приходилось ездить из Грузии в Евросоюз, прекрасно знает, что сами требования, которые раньше были нужны для получения визы, никуда не делись. Да, безвиз сократил процедуры, но не отменил их совсем, и граждане Грузии не хлынули волной в ЕС. Да, вырос процент грузинских студентов, выезжающих в Евросоюз, но тем не менее для въезда в ЕС нужны финансы и другие ресурсы. Документы на границе Евросоюза у грузинских граждан проверяют очень строго", - сообщил он.

"По сути, безвиз стал символом того, что Европа приняла Грузию в свои ряды – но без доказательства нашего права на вход. Виза как раз является доказательством того, что вам временно дали право на вход. Безвиз в первые годы его введения воспринимался в Грузии идеологически как шаг к тому, что мы наконец-то вернулись в европейскую семью, если уж нам не нужны визовые документы. Но в последние годы к документам граждан Грузии проявляется на европейских границах особенное внимание. Так что возвращение виз вернет лишь необходимость платить 50 евро за оформление визовых документов", - указал Арчил Сихарулидзе.

"Проблемы будто бы возникнут у тех граждан, которые выходят на митинги и призывают большинство грузинского населения свергнуть власть, но именно они-то и ездят в Европу совершенно свободно, хоть с визой, хоть без визы. Поэтому с любой точки зрения безвиз с Евросоюзом – все-таки не то, что является главным вопросом для грузинского населения. Для тех, кто мог ехать в Европу, возвращение визового режима не будет значительной проблемой. Для тех, у кого нет возможностей отправиться в Европу, это не проблема вовсе", - заключил политолог.